Autorul atentatului de la Manchester a vizitat Germania cu 4 zile inainte de atac

22 de persoane au fost ucise, iar alte 64 ranite in atacul cu bomba de la Manchester.Salman Abedi era "cunoscut" serviciilor de securitate, cu legaturi "dovedite" cu gruparea Stat Islamic, iar ministrul britanic de interne a declarat ca atacatorul sinucigas s-a intors recent din Libia si este posibil sa fi calatorit, recent, si in Siria.Parintii lui Salman Abedi s-au nascut in Libia si au fugit de regimul lui Muammar Gaddafi, stabilindu-se in Marea Britanie. Ei au locuit la inceput la Londra, apoi in cartierul rezidential din Fallowfield, la sud de Manchester.Tatal si fratele atacatorului sinucigas au fost arestati dupa atac, in urma unei operatiuni la Tripoli.