Atacul de la Manchester: Politia britanica nu mai transmite informatii catre autoritatile americane din cauza scurgerilor din presa

De asemenea, numele autorului atacului, Salman Abedi, a fost divulgat presei americane, la 24 de ore dupa atac.Politia din Manchester spera sa reia schimbul normal de informatii intr-un timp scurt, insa in acest moment este "furioasa".Premierul britanic Theresa May urmeaza sa ii prezinte aceste nemultumiri presedintelui american Donald Trump joi, la summit-ul NATO de la Bruxelles unde se vor intalni cei doi lideri.22 de persoane au fost ucise, iar alte 64 ranite in atacul cu bomba care a avut loc la Manchester in noaptea de luni spre marti, la finalul unui concert al cantaretei Ariana Grande.