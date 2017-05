Sky News: Salman Abedi avea legaturi cu jihadistul Raphael Hostey, care recruta luptatori straini in numele Statului Islamic

Jurnalistii Sky News dezvaluie ca atacatorul sinucigas Salman Abedi avea legaturi cu o celula terorista activa in Manchester si l-a cunoscut si pe jihadistul Raphael Hostey, care recruta luptatori straini in numele Statului Islamic. Un numar de 22 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 119 au fost ranite in urma atentatului sangeros care a lovit luni noaptea Manchester Arena, potrivit news.ro.

De asemenea, atacatorul sinucigas a crescut intr-un complex de apartamente sociale din partea sudica a zonei metropolitane din Manchester, unde locuiau mai multi tineri care s-au radicalizat intre ei si chiar au plecat sa lupte alaturi de jihadistii Statului Islamic din Siria si Irak.

Jurnalistii Sky News sustin ca au obtinut o serie de documente despre celula Statului Islamic, care demonstreaza ca Abedi si Hostey isi petreceau timpul in apropierea aceluiasi complex de apartamente sociale si mergeau la moscheea Didsbury, inainte sa devina dezamagiti de viata in Marea Britanie.

Mai multe surse din randul serviciilor antiteroriste au stabilit o legatura "importanta" intre cei doi barbati, in timp ce investigau atacul terorist de la Manchester Arena, care a fost deja revendicat de catre jihadistii Statului Islamic.

Desi autoritatile americane nu au confirmat niciodata moartea lui Hostey, serviciile de informatii cred ca acesta si-a pierdut viata anul trecut, in urma unui atac cu drona din Siria.

Zona Moss Side din partea sudica a metropolei Manchester era dominata in urma cu multi ani de droguri si arme, dar si-a pierdut intre timp aceasta imagine - fiind amenintata in prezent de masinaria de propaganda a Statului Islamic.

In ultimii ani, cel putin 16 persoane din zona au plecat pentru a se alatura militantilor islamisti din Siria si Irak, printre ei numarandu-se si Raphael Hostey - care si-a luat numele jihadist Abu Qaqaa al Britani si a incercat sa seduca suste de tineri pe retelele sociale, pentru a se alatura ISIS.

Hostey a trimis bani mai multor tineri din Moss Side, pentru a sprijini calatoria acestora spre Siria - printre ei numarandu-se Stephen Gray, Raymond Matimba si Ronald Fiddler.

atacatorul sinucigas Salman Abedi s-a detonat luni noaptea intr-un foaier care facea legatura dintre Manchester Arena si Gara Victoria, in timp ce multimile de fani plecau de la un concert al cantaretei americane Ariana Grande.

Salman Abedi s-a nascut in 1994 in Manchester, fiind al treilea copil dintr-o familie de refugiati libieni, care au fugit de regimul Gaddafi.

Parintii sai de origine libiana au fugit la Londra, inainte de a se stabi in Fallowfield, un cartier situat in partea sudica a zonei metropolitane din Manchester.

De asemenea, familia a locuit timp de zece ani in Fallowfield.

Atacatorul sinucigas a crescut la doar cativa metri de un liceu de fete, care a ajuns in stiri in urma cu doi ani, dupa ce gemenele Zahra si Salma Halane au fugit pentru a se alatura jihadistilor Statului Islamic din Siria.