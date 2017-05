Tatal si fratele atacatorului sinucigas, arestati de fortele antiteroriste in urma unei operatiuni de la Tripoli

Ramadan Abedi a fost arestat in fata locuintei sale din suburbia Ayn Zara din Marea Britanie, unde a locuit in ultimii 20 de ani, dupa ce a fugit in 1993 ca refugiat politic din Libia. Huffington Post noteaza ca acesta a incercat sa convinga jurnalistii AP de inocenta fiului sau intr-un interviu pe care l-a acordat cu cateva ore inainte de a fi retinut."Noi nu credem in uciderea oamenilor inocenti. Nu suntem asa ceva", a declarat acesta.O sursa din serviciile de securitate a declarat ca Hashem Abedi, fratele atacatorului sinucigas de la Manchester, "cunostea toate detaliile" despre organizarea atacului. Mai multe surse au confirmat ca fratele sau este si el suspectat ca ar fi planuit un atentat la Tripoli si a fost retinut in urma unei operatiuni antiteroriste a fortelor Rada din capitala libiana Tripoli. Acesta este acuzat ca are legaturi cu jihadistii Statului Islamic.