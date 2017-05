Ariana Grande isi anuleaza concertele programate pana pe 5 iunie, ca urmare a atacului de la Manchester

Grande avea programate doua spectacole la Arena O2 din Londra in aceasta saptamana, ca parte a turneului sau, "Dangerous Woman". Ambele spectacole au fost anulate, precum si altele programate pana pe 5 iunie, potrivit declaratiilor date de reprezentantii interpretei."Din cauza evenimentelor tragice care au avut loc in Machester, turneul 'Dangerous Woman' al Arianei Grande a fost suspendat pana cand vom putea evalua situatia si vom arata respectul nostru fata de cei pierduti. Viata noastra a fost, inca o data, amenintata, insa vom depasi acest lucru impreuna", se arata in declaratie.Amintim ca o explozie puternica s-a inregistrat, luni seara, langa Manchester Arena, in fata culoarelor de iesire, la cateva minute dupa terminarea concertului artistei pop Ariana Grande. Cel mai recent bilant vorbeste despre 22 de persoane decedate si 120 ranite, dintre care aproximativ 60 se afla internate. Investigatorii au confirmat ca a fost vorba despre un atentator sinucigas, care a detonat bomba cand lumea iesea de la concert. Atacul a fost revendicat de ISIS.