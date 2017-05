Suedia va plati 17 milioane de euro despagubiri romilor inclusi intr-o baza de date a politiei, considerata de justitie discriminatorie

In luna septembrie 2013, principalul cotidian suedez, Dagens Nyheter, a scris ca politia din provincia Scania (sudul Suediei) a elaborat respectiva baza de date cu persoane de etnie roma. Ulterior, guvernul de la Stockholm a acceptat sa plateasca fiecarei persoane din baza de date o despagubire de circa 5.000 de coroane suedeze (echivalentul a 512 euro).Dar 11 dintre romii inscrisi in acea lista au considerat ca despagubirea este insuficienta si, cu ajutorul unui ONG, au dat in judecata statul suedez pentru discriminare etnica. In urma procesului, doua instante de judecata, ultima fiind Curtea de Apel din Svea, au decis ca reclamantii au dreptul la o despagubire de 30.000 de coroane suedeze (aproape 3.300 de euro).In prima sentinta, emisa in iunie anul trecut, instanta afirma ca exista "motive intemeiate" pentru a aprecia ca respectiva baza de date a fost intocmita exclusiv pe criterii etnice.Procurorul general a Suediei a anuntat miercuri ca nu va ataca cu recurs aceasta hotarare si a apreciat in plus ca toti cei inclusi in acea baza de date au dreptul sa primeasca o despagubire chiar si mai mare fata de cea decisa de instanta.Prin urmare, guvernul suedez va trebui sa plateasca in total circa 17 milioane de euro, suma considerata istorica de ONG-ul Civil Right Defenders, care a reprezentat reclamantii in instanta.