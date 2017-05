Erdogan: Daca Berlinul vrea sa-si retraga trupele de la baza din Incirlik, ii spunem "La revedere"

Erdogan a facut aceste declaratii la Ankara, inainte de a zbura la Bruxelles pentru a participa la un summit NATO si la o reuniune cu lideri ai Uniunii Europene.El a mentionat totdata ca nu a primit nicio notificare din partea Berlinului cu privire la o posibila retragere a trupelor germane stationate la baza aeriana din sudul Turciei.Viitorul trupelor germane de la Incirlik a fost pus in discutie dupa ce, in cursul acestei luni, Turcia nu le-a permis unor parlamentari germani sa viziteze militarii, gest care a determinat Berlinul sa anunte ca ar putea lua in considerare mutarea trupelor.Aproximativ 250 de militari germani sunt stationati la Incirlik, de unde contribuie la lupta coalitiei internationale conduse de SUA impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic.