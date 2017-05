Atentatul din Manchester: Politia britanica spune ca investigheaza o "retea" terorista

"Cred ca este foarte clar ca este vorba de o retea asupra careia se axeaza ancheta", a afirmat comisarul-sef Ian Hopkins. "Si cum am mai spus, (ancheta) avanseaza. Chiar in acest moment au loc investigatii extinse si actiuni in intreaga zona metropolitana a orasului Manchester", a mai spus seful politiei, intr-o declaratie acordata presei.Oficialul confirma astfel ca atacatorul kamikaze, cel mai probabil, nu a actionat singur, noteaza AFP, care scrie totodata ca Ian Hopkins a mai mentionat ca "patru persoane" sunt in prezent in arest preventiv in legatura cu aceasta ancheta.Politia britanica a afirmat ca autorul atacului este Salman Abedi, 22 de ani, care a murit in urma exploziei provocate la sfarsitul concertului starului american pop Ariana Grande, la una dintre iesirile de pe Manchester Arena."Autorul este Salman Ramadan Abedi, nascut si crescut in Marea Britanie", a declarat marti seara premierul Theresa May.Miercuri, ministrul britanic de Interne Amber Rudd a precizat ca acesta era "cunoscut" de catre serviciile de securitate si ca "probabil nu a actionat singur" pentru acest atentat "mai elaborat decat altele".La Paris, omologul sau francez, Gerard Collomb, a afirmat ca legaturile sale cu gruparea Stat Islamic sunt "dovedite" si ca acesta s-a "radicalizat si a decis sa comita un atentat" dupa "o calatorie in Libia si apoi, fara indoiala, in Siria".