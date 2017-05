O noua drama in Mediterana: Zeci de migranti au murit inecati, dupa ce au cazut dintr-o ambarcatiune supraincarcata

Garzile de coasta italiene, care coordoneaza serviciile de salvare in zona, au vorbit in cursul diminetii despre cel putin 20 de cadavre in timp ce Chris Catrambone, fondatorul ONG-ului maltez Moas, prezent la fata locului, vorbea la inceputul dupa-amiezii de cel putin 31 de cadavre."Majoritatea sunt copii foarte mici", a scris el, pe Twitter, publicand poze a zeci de migranti aflati in apa si cerand ajutor, alaturi de saci albi pe punctul de a fi trimisi la morga.Migrantii se aflau pe o ambarcatiune din lemn cu sute de persoane la bord, la circa 20 de mile nautice in larg de Zouara (100 km vest de Tripoli).