Everest: Patru alpinisti au fost gasiti morti in cortul lor de la 8.000 de metri / In acest sezon au murit 10 oameni pe munte

Ravi Kumar, care avea 27 de ani, a ajuns pe varful Everst sambata dupa-amiaza, dar a murit mai tarziu, dupa ce coborase la circa 2.500 de metri.El a fost una dintre cele patru persoane care au murit pe munte in weekend, inclusiv medicul american Roland Yearwood si alpinistul australian Francesco Machetti.Alti patru alpinisti au fost gasiti morti in corturile lor miercuri din tabara patru, de la inaltimea de 7.950 metri, de catre o echipa trimisa sa recupereze trupul unui slovac ce a murit pe munte duminica.Presa locala spune ca doi dintre cei morti erau alpinisti straini si doi erau ghizi nepalezi.Trupul lui Kumar a fost vazut cazut departe intr-o crevasa de 200 metri adancime aflata in “zona mortii”, unde nivelul de oxigen se prabuseste iar riscul de rau de altitudine este inalt.Alte misiuni de recuperare cauta trupuri despre care se crede ca sunt pe rutele de catarare obisnuite.Expertii locali critica periculoasa misiune de recuperare a cadavrului lui Kumar, dar agentia care i-a organizat ascensiunea spune ca si-a asumat si readucerea trupului lui dupa presiuni mari facute de statul indian si de familia decedatului.Peste 380 de alpinsiti au atins anul acesta varful Everest dinspre partea sudica ci cel putin 120 dinspre partea tibetana.