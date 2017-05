VIDEO Trump s-a intalnit cu papa Francisc, care i-a cerut sa aduca pace: Nu am sa uit ce mi-ati spus

Papa a zambit usor cand l-a primit pe Trump in afara camerei de intalnire si a fost atat de deschis ca la alte vizite ale unor sefi de stat. Trump, ce parea smerit, a spus ca i se face "o mare onoare".Chiar si cand cei doi stateau la biroul papal in prezenta reporterilor si fotografilor, Suveranul Pontif a evitat schimbul de banalitati ce are loc de obicei inainte ca presa sa fie scoasa afara.Cei doi au avut o discutie privata, inlesnita de translatori, ce a durat circa 30 de minute.Ambii au parut mult mai relaxati la sfarsitul discutiei, papa zambind si glumind cu presedintele american si cu Melania Trump. Interpretul lui Francisc a putut fi auzit cum traducea o intrebare a papei catre Prima Doamna: "Ce ii dati sa manance?".Dupa aceea, Francisc i-a dat presedintelui un mic maslin sculptat si i-a spus ca simbolizeaza pacea. "Dorinta mea este sa deveniti un maslin care sa cladeasca pacea", a spus papa, vorbind in spaniola.Trump a raspuns: “Am avea nevoie de pace”.Papa i-a dat lui Trump si o copie semnata a mesajului sau de pace pentru 2017, al carui titlu este "Nonviolenta - Un stil de politica pentru pace" si o copie a scrisorii sale enciclice din 2015 privind nevoia de a proteja mediul de efectele schimbarii climatice."O sa le citesc", a promis Trump. Acesta i-a dat papei o cutie cu editiile princeps ale catorva carti scrise de Martin Luther King.Pe cand Trump si Francisc isi luau la revedere in usa biroului, Trump i-a spus papei: “Multumesc. Multumesc. Nu am sa uit ce mi-ati spus”.