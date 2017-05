Filipine: Islamisti legati de gruparea jihadista Stat Islamic au luat ostatic un preot care tinea o slujba intr-o catedrala din sud

Parintele Chito Suganob si alte persoane care se aflau intr-o catedrala au fost "luate ostatici" de membri ai "gruparii combatante Maute", a declarat presedintele Conferintei episcopilor din Filipine, Socrates Villegas."Au amenintat ca ucid ostaticii daca fortele guvernamentale care se lupta cu ei nu sunt retrase", a adaugat el.Duterte a decretat legea martiana marti seara in regiunea estica Mindanao, unde traiesc circa 20 de milioane de oameni, in conditiile in care combatanti care au jurat credinta organizatiei jihadiste Stat Islamic (EI) au jefuit localitatea Marawi.Luptele din Marawi, oras in mare majoritate musulman, cu 200.000 de locuitori, au izbucnit dupa un raid al fortelor de securitate care a vizat o casa in care se credea ca se ascunde Isnilon Hapilon, considerat liderul SI in Filipine.SUA il considera pe Isnilon Hapilon drept unui dintre cei mai periculosi teroristi din lume si a pus pe capul sau un premiu de 5 milioane de dolari. Hapilon este si unul dintre liderii Abu Sayyaf, grupare islamista specializata in rapiri si rascumparari.Ca represalii, o suta de combatanti inarmati au incendiat si jefuit cladiri, potrivit ministrului Apararii, Delfin Lorenzana.Fotografii postate pe retelele sociale arata barbati inarmati care inalta pe strazile din Marawi drapele negre care seamana cu cele ale SI.Potrivit expertilor in securitate, Isnilon Hapilon incearca sa unifice gruparile filipineze care au jurat credinta SI.Printre ele, gruparea Maute, formata in apropiere de Marawi."In momentul capturarii, parintele Chito isi tinea slujba. Nu e un combatant. Nu are arme. Capturarea sa si cea a insotitorilor sai incalca orice reguli ale unui conflict civilizat", afirma presedintele Conferintei episcopilor din Filipine, Socrates Villegas.Politia si armata nu au comentat informatia, deocamdata.