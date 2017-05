Donald Trump, despre Kim Jong-Un: Un "nebun cu arme nucleare"

"Nu putem lasa asa in libertate un nebun cu arme nucleare", a declarat Donald Trump in cursul conversatiei din 29 aprilie."Avem o mare putere de foc, mai mare de 20 de ori decat a lui, dar nu dorim sa o utilizam", a adaugat el in legatura cu Coreea de Nord, care si-a inmultit tirurile cu rachete balistice si a efectuat doua teste nucleare anul trecut.Trei zile mai tarziu, Donald Trump declara, totusi, pentru agentia Bloomberg ca ar fi "onorat" sa il intalneasca pe liderul nord-coreean, al carui program de inarmare nucleara face obiectul sanctiunilor internationale, "daca sunt intrunite conditiile".Trump a cautat astfel sa afle de la Duterte daca liderul comunist este "stabil sau instabil" psihic, potrivit Washington Post.El s-a declarat insa bucuros de fiecare data cand Coreea de Nord rateaza testele sale balistice. "Toarte aceste rachete se prabusesc. Asta este o veste buna", a afirmat Donald Trump, potrivit unei transcrieri a conversatiei cu presedintele filipinez, redactata la 2 mai.Rodrigo Duterte a raspuns ca liderul de la Phenian "se joaca cu bombele lui, jucariile lui" si a sugerat "ca nu este sanatos la cap" si ca "poate deveni nebun la un moment dat".Cand presedintele american l-a intrebat pe Duterte daca Beijingul are vreo "putere" asupra lui Kim Jong-Un, omologul sau filipinez i-a raspuns ca "da, in cele din urma, ultima carte, asul, este cu China. Numai cu China".La finalul acestei conversatii, Donald Trump l-a invitat pe Rodrigo Duterte sa efectueze o vizita la Washington, potrivit versiunii oficiale a Casei Albe.