Moody's a revizuit in scadere ratingul datoriei de stat a Chinei. Analistii: Cresterea economica va frana considerabil

Ratingul datoriei Chinei a fost redus de la Aa3 la A1 cu o perspectiva stabila, a anuntat agentia de rating intr-un comunicat de presa.Retrogradarea reflecta faptul ca "puterea financiara a Chinei se va eroda oarecum in anii urmatori, volumul total al datoriei va continua sa creasca, in timp ce potentialul de crestere economica incetineste" au remarcat analistii Moody`s.Agentia se asteapta la o crestere economica de aproximativ 5% pe an, in urmatorii cinci ani, pentru a doua cea mai mare economie mondiala.Cresterea PIB-ului Chinei a scazut anul trecut la 6,7%, cel mai mic nivel din ultimul sfert de secol.