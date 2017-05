Estonia: Exercitii ale armatei franceze pentru a contracara amenintarea rusa

Peste 300 de soldati francezi, insotiti de tancuri Leclerc, au efectuat marti pentru prima data exercitii in Estonia, pentru a asigura aceasta tara baltica, membra a NATO, ingrijorata de amenintarea vecinului rus, relateaza Agerpres , citand AFP."Tinand cont de evenimentele din ultimii ani, mi se pare normal ca tarile baltice sa resimta o anumita ingrijorare fata de vecinul lor", a explicat locotenent-colonelul Lionel, consilier pe probleme de comunicare al detasamentului francez din cadrul misiunii Lynx, "dar la ora actuala (...) este mai mult un joc de comunicare".Manevrele, din cadrul exercitiilor Spring Storm ale NATO cu participarea a 6.000 de soldati ai Aliantei, se desfasoara pe un teren impadurit in apropiere de orasul Tapa in nordul Estoniei, potrivit Agerpres