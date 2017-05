Serbia: Campanie majora contra darwinismului

Veridicitatea teoriei lui Darwin este contestata de un grup de intelectuali sarbi. Zeci de oameni de stiinta, printre care si doi academicieni, au semnat o petitie directionata catre Parlament, potrivit rferl.org Initiatorii acestei propuneri doresc o revizuire a teoriei lui Darwin, acceptata de majoritatea comunitatii stiintifice, conform careia toate formele de viata au evoluat de-a lungul timpului. Acestia sustin predarea in egala masura a teoriei evolutioniste si a teoriei creationiste in scolile din Serbia, noteaza sbs.com Organizatorii pretind faptul ca teoria evolutionista este una dintre teoriile dezvoltate de catre o persoana, fara a avea o baza stiintifica bine definita."Teoria lui Darwin, conform careia specia umana isi are originile in maimute ii insulta pe reprezentantii tuturor religiilor, nu doar pe ortodocsi", a declarat Ljiljana Colic, profesor la Universitatea din Belgrad. Aceasta a mai incercat sa elimine darvinismul din programa scolara in 2004, in perioada in care ocupa functia de ministru al educatiei.Problema a impartit populatia in doua tabere: pro-creationistii, care se opun culturii vestice si pro-evolutionistii, care doresc predarea teoriei darwiniste in scoli.