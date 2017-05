Casa Alba sustine ca audierile din Congres demonstreaza ca nu a existat niciun contact intre campania Trump si Rusia

Reprezentantii Casei Albe au sustinut ca audierile directorilor serviciilor de informatii de catre congresmeni au demonstrat ca nu exista nicio dovada a unui presupus contact intre asociatii campaniei Trump si agentii Moscovei, precum si faptul ca presedintele american nu a pus vreodata in pericol surse de informatii, in ciuda acuzatiilor ca a divulgat informatii clasificate intr-o intalnire cu diplomatii rusi in Biroul Oval, scrie news.ro, citand Reuters."Audierile sprijina ce spuneam noi pana acum: ca in ciuda unui an de investigatii nu exista nicio dovata a unui contact Trump-Rusia", a declarat sub protectia anonimitatii un purtator de cuvant de la Casa Alba.De asemenea, acesta a sustinut ca presedintele american nu a pus niciodata la risc surse si nici nu a divulgat informatii, in ciuda acuzatiilor ca a divulgat chiar saptamana trecuta informatii clasificate primite de la serviciile israeliene in timpul intalnirii cu Serghei Lavrov si Serghei Kisliak din Biroul Oval.Directorul Agentiei Nationale de Informatii, Dan Coats, a declarat ca nu are "niciun document relevant", dupa ce senatorii din Comisia de Informatii l-au intrebat daca va preda toate rapoartele intocmite cu privire la posibile discutii purtate cu presedintele Donald Trump despre implicarea rusilor in alegerile prezidentiale din Statele Unite.Mai mult, directorul agentiei a refuzat in mod repetat sa comenteze daca presedintele american i-a cerut vreodata sa dezminta public orice legaturi dintre asociatii campaniei Trump si agentii Moscovei.Dan Coats a precizat ca a purtat discutii private cu Donald Trump.Jurnalistii The Washington Post au dezvaluit anterior ca presedintele american le-a cerut sefilor agentiilor de informatii sa-l ajute sa contracareze ancheta FBI, cu privire la presupuse legaturi intre echipa sa de campanie si Rusia.In acest sens, presedintele le-a cerut lui Mike Rogers si lui Dan Coat sa nege in mod public ca exista probe cu privire la o complicitate intre echipa sa si agentii rusi in timpul campaniei electorale din Statele Unite.Saptamana trecuta mai multe publicatii americane au dezvaluit ca Trump i-a cerut explicit lui James Comey - atat in reuniuni, cat si in convorbiri telefonice - sa abandoneze ancheta cu privire la Rusia.Desi aceste informatii au fost aprig negate de Casa Alba, ele au fost consemnate de catre Comey - destituit in urma cu doua saptamani -, in rapoarte pe care le-a scris dupa aceste reuniuni pe care le-a avut cu presedintele Trump.