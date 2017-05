Theresa May: Gradul de alerta terorista va fi ridicat de la nivelul sever la cel critic

Prim-ministrul Regatului Unit, Theresa May, a declarat ca gradul de alerta terorista va fi ridicat de la nivelul sever la cel critic, dupa atacul terorist de la Manchester, noteaza Reuters.May a adaugat ca membri ai fortelor armate vor intari securitatea in locurile cheie si personalul militar ar putea fi desfasurat la evenimentele publice precum concertele sau spectacolelor sportive."Putem concluziona pe baza investigatiilor desfasurate astazi ca nivelul de amenintare ar trebui sa fie crescut de la nivelul sever la cel critic", a spus Theresa May in cadrul unei declaratii televizate in urma intalnilor comisiei guvernamentale de criza.stirea se actualizeaza