Bugetul propus de Donald Trump dezavantajeaza persoanele cu venituri scazute

Presedintele american Donald Trump a propus numeroase schimbari in rolul guvernului federal, promovand un buget care elimina programe sociale despre care Casa Alba spune ca sunt o risipa de bani si creeaza prea multa dependenta, noteaza Washington Post Unele dintre aceste programe - incluzand programul de servicii medicale si versiunea moderna a programului de acordare a unor cupoane persoanelor cu venituri scazute pentru a-si procura hrana - asigura beneficii pentru aproximativ o cincime din americani.Aceste taieri au zguduit parlamentari din cadrul ambelor partide care atrag atentia ca aceste reduceri sunt prea extreme.Finantarea pentru Medicaid, programul de servicii medicale pentru americanii cu venituri scazute si multe persoane din azile, va fi redusa cu aproximativ 800 de miliarde in urmatorii 10 ani, in timp ce fondurile pentru "Supplemental Nutrition Assistance Program", versiunea moderna a cupoanelor de hrana, vor fi scazute cu 29 de procente.