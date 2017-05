Manchester: O ceremonie dedicata victimelor atentatului a fost intrerupta de un barbat inarmat, care a fost imediat retinut

Potrivit martorilor, suspectul a scos un cutit lung printre oamenii adunati sa comemoreze victimele atentatului, dar politistii au reusit sa-l imobilizeze inainte sa raneasca vreo persoana.Mii de persoane au iesit in strada pentru a comemora victimele atentatului, tinand un moment de reculegere inainte sa scandeze mesaje sfidatoare la adresa terorismului care a zguduit metropola Manchester.Principala ceremonie a avut loc in piata Albert, unde multimea a scandat "noi iubim Manchester".De asemenea, cei prezenti au asistat la aprinderea unei lumanari ca semn al sperantei pentru oamenii din Manchester.Ceremonii similare au avut loc si in alte orase britanice, inclusiv in Londra, Birmingham si Cardiff, precum si in orase europene ca Roma.