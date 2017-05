SUA: Texasul, pe punctul de a adopta o lege criticata duri de militantii pentru protectia transgenderilor

Daca aceasta masura adoptata luni este confirmata de Senatul local cu majoritate republicana, exista toate sansele sa fie promulgata de guvernatorul republican Greg Abbott, care a anuntat deja ca sustine masura.Marele stat conservator din sud va deveni astfel singurul stat din SUA care va interzice legal elevilor din scolile publice sa foloseasca vestiarele si toaletele potrivit orientarii sexuale cu care se identifica.Dezbaterea care divizeaza SUA vizeaza doar o infima minoritate de persoane.Asociatiile de aparare a transgenderilor, militantii LGBT si asociatiile pentru protectia libertatilor precum puternica ACLU au promis sa lupte inclusiv in tribunale impotriva legii texane.Guvernul lui Donald Trump a pus capat in februarie unui dispozitiv de protectie a transgenderilor in sistemul public de educatie si care fusese introdus de fostul presedinte democrat Barack Obama.