Autorul atentatul sinucigas din Manchester, identificat drept Salman Abedi, 22 de ani

Doi dintre oficiali, care au fost in contact cu autoritatile britanice, au informat ca suspectul a fost identificat drept Salman Abedi sau Salman Ramadan Abedi si se crede ca a calatorit la Manchester, din Londra, cu trenul, scrie Reuters.O a treia sursa guvernamentala americana a precizat la randul sau ca atentatorul a fost identificat drept Salman Abedi.Politia britanica a confirmat marti seara ca cel care a omorat 22 de persoane in atacul sinucigas cu bomba comis in Manchester a fost identificat drept Salman Abedi, in varsta de 22 de ani."Pot sa confirm ca individul suspectat de comiterea atrocitatii de aseara este Salman Abedi, in varsta de 22 de ani", a declarat presei seful Politiei din Manchester, Ian Hopkins, adaugand ca nu va oferi si alte detalii despre Abedi la acest moment."Prioritatea noastra, precum si a departamentului antiterorism din politie si a partenerilor nostri in domeniul securitatii, este in continuare de a stabili daca acesta a actionat singur sau in cadrul unei retele mai largi", a explicat comisarul de politie.Politia din Manchester mai anuntase in cursul zilei de marti arestarea unui barbat de 23 de ani in legatura cu atentatul sinucigas in care si-au pierdut viata 22 de oameni, inclusiv copii, la iesirea de la un concert, luni seara."Putem sa confirmam arestarea unui barbat de 23 de ani in sudul Manchesterului", a precizat politia, intr-un comunicat.Autorul atentatului a murit dupa ce a declansat un dispozitiv exploziv, mai precizase politia.Premierul britanic Theresa May anuntase anterior ca politia cunoaste identitatea autorului atacului."Politia si serviciile de informatii cred ca stiu identitatea, dar nu o pot confirma la acest stadiu", a spus May.