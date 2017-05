Atentatul de la Manchester a fost revendicat de Statul Islamic

Gruparea jihadista anunta ca a plasat "o bomba in multime" la concertul de aseara si, de asemenea, ameninta cu producerea unor noi atacuri.O explozie puternica s-a inregistrat, luni seara, langa Manchester Arena, la cateva minute dupa terminarea concertului artistei pop Arianei Grande. Politia din Manchester a anuntat ca bilantul este de 22 de morti si 59 de raniti, inclusiv copii.Politia a anuntat ca atacul a fost comis de un atentator sinucigas care a murit in timpul exploziei. De asemenea, Politia din Manchester a anuntat marti arestarea unui barbat de 23 de ani in legatura cu atentatul sinucigas.