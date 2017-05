Ariana Grande, despre atac: Sunt distrusa. Din toata inima, imi pare foarte, foarte rau. Nu am cuvinte

"Sunt distrusa. Din toata inima, imi pare foarte, foarte rau. Nu am cuvinte", scrie artista pe Twitter, dar si pe Facebook.Organizatorii spectacolului de pe Manchester Arena au scos-o pe Ariana Grande de pe scena dupa producerea exploziei si au anuntat ulterior ca aceasta este in siguranta si nu a fost ranita.In varsta de 23 de ani, Ariana Grande este foarte populara in randurile adolescentilor. Ea a debutat ca actor in musical-ul 13, pe Broadway. Succesul in muzica l-a inregistrat in 2013, cu melodia The Way, de pe primul sau album. In 2014 Ariana Grande a primit premiul Music Business Association in categoria ȚBreakthrough Artist of the YearȚ, in semn de recunoastere a performantei artistei pe durata anului 2013.Ea se afla intr-un turneu european, "Dangerous Woman", iar in Marea Britanie mai are programate doua concerte, ambele la Londra, in 25 si 26 mai.Manchester Arena are o capacitate de 21.000 de locuri, dar nu se stie cate bilete fusesera vandute pentru show.