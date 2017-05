Ce se stie pana in acest moment despre atentatul de la Manchester

Politia din Manchester a anuntat ca a fost sunata imediat dupa ora locala 22.30 (marti, 0.33, ora Romaniei), in urma unor informatii despre o explozie in cea mai mare sala de concerte din oras, Arena, cu o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri.Aproape toti martorii din exteriorul salii vorbesc, pe retele de socializare, despre o bubuitura puternica.Politia britanica ramane prudenta timp de mai multe ore, dupa care spune, pana la urma, ca trateaza cazul ca pe un "incident terorist".Ea anunta ca procedeaza la o explozie controlata in gradinile catedralei, situate la cateva zeci de metri de sala de concerte, in apropiere de Gara Victoria.Un sfert de ora mai tarziu, ea precizeaza ca a efectuat explozia controlata, dar dezvaluie ca obiectul suspect este doar o haina abandonata.Premierul Theresa May denunta in noaptea de luni spre marti un "ingrozitor atac terorist" si isi exprima simpatia fata de victime si familiile lor,Manchester Arena evoca, intr-un mesaj postat pe Twitter, o explozie care ar fi avut loc in afara salii de concerte, intr-un loc public.Un comunicat al politiei transporturilor mentioneaza o explozie intr-un foaier al salii de concerte. Acest foaier este un spatiu public care leaga sala de Gara Victorie, situata in apropiere, prin care trec treburi si metrouri.CAND? Spectatori spun ca au auzit explozia chiar inainte de sfarsitul concertului cantaretei pop americane Ariana Grande, in timp ce ieseau din sala, catre ora locala 22.30.In sala este panica. Spectatorii care se ala de partea unde ar fi avut loc explozia se precipita in cealalta parte a salii. Este imbulzeala la iesire, asa cum arata o inregistrare video care circula pe retele de socializare.Politia confirma 19 morti si aproximativ 50 de raniti.Intre raniti se afla un cuplu din Leeds, venit sa-si ia copiii la iesirea de la concert, Gary Walker si sotia sa, care au facut declaratii la BBC 5.Walker spune ca a fost ranit la picior de o schija de metal, iar sotia sa a fost ranita la stomac.Ranitii primesc ingrijiri la spitale, a precizat politia.Actiunea nu a fost revendicata.Ultimul atac terorist in Marea Britanie a avut loc in urma cu exact doua luni, la Londra.Pe 22 martie, un cetatean britanic convertit la islam, Khalid Masood, a ucis cinci persoane dupa ce a intrat cu masina in multime si a injunghiat mortal un politist, dupa care a fost ucis in apropiere de Parlament.