VIDEO Breaking news Explozie pe Manchester Arena la concertul Arianei Grande/ 19 morti si circa 50 de raniti/ Investigatori: Autorul a fost un atentator sinucigas. Exista riscul si a altor atacuri teroriste

O explozie puternica s-a inregistrat, luni seara, pe Manchester Arena, pe culoarele de iesire, la cateva minute dupa terminarea concertului artistei pop Arianei Grande. Politia britanica vorbeste de 19 morti si peste 50 de raniti. Investigatorii spun cacare a detonat bomba cand lumea iesea de la concert.Politia cauta piste acum daca nu exista o retea de atentatori sinucigasi considerand suspect modul in care sinucigasul a putut ajunge asa de aproape de public. Se ia in calcul chiar existenta unei celule islamiste si exista temerea ca ar putea urma si alte atacuri.Atacul nu a fost revendicat pana acum.La concert au participat peste 20 de mii de persoane, majoritatea tineri. Un purtator de cuvant al Arianei Grande a declarat ca aceasta nu a patit nimic.Martorii sustin ca au vazut pe jos mai multe fragmente rezultate ca urmare a exploziei bombei improvizate.Politia analizeaza inregistrarile video pentru a cauta posibili suspectiInvestigatorii spun cacare a detonat bomba cand lumea iesea de la concert. Politia cauta piste acum daca nu exista o retea de atentatori sinucigasi considerand suspect modul in care sinucigasul a putut ajunge asa de aproape de public. Se ia in calcul chiar existenta unei celule islamiste si exista temerea ca ar putea urma si alte atacuri.Atacul nu a fost revendicat pana acum de nicio grupare teroristaPolitia britanica: Incidentul, tratat ca un posibil atentat teroristExplozia a avut loc pe culoarele de iesire la cateva minute dupa terminarea concertului, potrivit CNN.Serviciul de ambulanta ii roaga pe oameni sa sune doar daca este vorba de o urgenta pentru a nu aglomera liniile de urgentaMartor pentru CNN: Eram langa scena cand am auzit o explozie puternica in partea opusa a scenei si am vazut mai multi oameni pe jos. Oamenii s-au speriat dar nu s-au panicat foarte tare, iar evacuarea s-a facut in ordine.Reprezentantii Transporturilor au anuntat ca au inchis circulatia in zona. Intr-o inregistrare de langa Arena se vad mai multe ambulante care se indreapta spre incinta.Intr-o postare pe Facebook, Greater Manchester Police a declarat: "Serviciile de urgenta raspund in prezent la rapoartele unei explozii de la Manchester Arena. Exista o serie de decese confirmate si multe persoane ranite. Detalii despre numarul de victime vor urma cat mai curand posibil.", potrivit CNN.





