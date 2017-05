Justitia americana a decis ca republicanii au redesenat doua circumscriptii electorale pentru a dilua votul populatiei de culoare

Curtea Suprema a SUA a dat luni un verdict in care stabileste ca republicanii au redesenat doua circumscriptii electorale din statul Carolina de Nord pentru a diminua influenta votului populatiei de culoare, o metoda la care partidele politice americane au apelat adesea in incercarea de a-si creste sansele in alegeri, transmite AFP.

Carolina de Nord se numara printre asa-numitele 'swing states', adica acele state care in sistemul electoral practicat la alegerea presedintelui SUA pot inclina decisiv balanta in favoarea unui candidat. Iar de obicei optiunile de vot ale afro-americanilor se indreapta mai degraba catre democrati si cele ale albilor catre republicani.

In anul 2011, la cateva luni dupa ce presedintele democrat Barack Obama a pierdut majoritatea in Camera Reprezentantilor, harta electorala a statului Carolina de Nord a fost refacuta de catre Adunarea Generala a acestui stat. Astfel, doua circumscriptii invalidate luni de instanta suprema par sa fi fost decupate in asa fel incat sa reflecte o distributie cat mai omogena a populatiei in functie de etnie, potrivit Agerpres.