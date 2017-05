Ministrul ungar de Externe sustine ca autoritatile maghiare ar putea sa construiasca un gard la granita romana, daca se schimba ruta migratorie

Ministrul de Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, a declarat luni ca autoritatile maghiare discuta in mod regulat cu cele romane despre o suplimentare a masurilor de protectie de la granita comuna, in special daca ruta migratorie din vestul Balcanilor se va schimba in directia Romaniei, se arata intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul Guvernului Ungariei, citeaza news.ro.



Printre aceste masuri suplimentare de protectie se numara si ridicarea unui gard antiimigratie la granita dintre Romania si Ungaria.

Conform ministrului de Externe al Ungariei, peste 50.000 de imigranti au patruns ilegal in Italia in acest an, cu 47% mai multi decat in aceeasi perioada din 2016, in timp ce in Romania au intrat ilegal, in 2017, 1.054 de imigranti, cu 70% mai multi fata de anul trecut.

Guvernul maghiar este determinat sa continue politica antiimigrationista, in ciuda criticilor dure lansate de catre Bruxelles.

Parlamentul European a adoptat inclusiv o rezolutie prin care cere blocului comunitar sa lanseze o procedura de sanctionare a Budapestei.

Autoritatile maghiare au finalizat pe 28 aprilie un al doilea gard antiimigratie la granita cu Serbia.