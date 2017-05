Tarile vulnerabile fac apel cu privire la finantarea pentru combaterea schimbarilor climatice

Insulele mici ale Pacificului, amenintate de cresterea nivelului marii (precum Fiji, Insulele Marshal si Maldive), tarile africane ingrijorate de desertificare (inclusiv Etiopia si Rwanda) si tarile in curs de dezvoltare afectate de evenimente climatice extreme (Nepal, Filipine) s-au grupat in Forumul climatic vulnerabil (CVF) si au lansat un semnal de alarma la Conferinta de la Bonn privind schimbarile climatice.Negociatori din intreaga lume au participat la cele 10 zile de discutii din Germania, in incercarea de a face progrese in ceea ce priveste aplicarea Acordului de la Paris. In timp ce comunitatea internationala s-a angajat in 2015 sa limiteze incalzirea globala la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, eforturile ei nu au reusit inca sa traga planeta de pe traiectoria ei drastica.Impreuna, cei 48 de membri ai forumului reprezinta mai mult de un miliard de oameni, toti fiind expusi in mod deosebit efectelor schimbarilor climatice. In declaratia sa finala, CVF a avertizat ca punerea in aplicare a acordului istoric al ONU nu ar putea fi luata in considerare si ca depinde de cresterea sprijinului din partea tarilor mai bogate din lume.Printre tarile cele mai vulnerabile, problema schimbarilor climatice este deja luata in serios."Lucram acum impreuna cu ministrii de finante pentru a gasi modalitati inovatoare de accelerare a progresului nostru catre viziunea de 100% din surse regenerabile de energie, precum si pentru a reduce riscurile si a intensifica eforturile de reducere a saraciei", se arata in declaratie.Pentru a-si atinge obiectivele, Forumul a cerut, de asemenea, tarilor bogate din lume sa isi pastreze promisiunile financiare. CVF a solicitat alocarea "rapida" a capitalului de la Fondul pentru Clima Verde si a reamintit tarilor dezvoltate angajamentele pe care le-au facut pentru a sprijini Global South.