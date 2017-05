Turcia l-a convocat pe ambasadorul american pentru a explica violentele izbucnite in fata misiunii diplomatice din Washington

Ministerul de Externe de la Ankara l-a convocat luni dupa-amiaza pe ambasadorul Statelor Unite, John Bass, pentru a da explicatii cu privire la violentele izbucnite saptamana trecuta intre protestatarii americani si bodyguarzii turci in fata misiunii diplomatice turce de la Washington, relateaza Hurriyet Daily News, potrivit News.ro.De asemenea, reprezentantii ministerului au protestat verbal si scris in fata ambasadorului John Bass. Aceasta actiune are loc dupa ce autoritatile americane au retinut in urma incaierarii doi bodyguarzi ai ministrului de Externe, Mevlut Cavusoglu, desi acestia beneficiau de imunitate diplomatica pe teritoriul Statelor Unite."Ambasadorul Statelor Unite de la Ankara a fost convocat astazi (n.r. luni) la ministerul de Externe, iar acestuia i s-a prezentat un protest verbal si scris ca urma a actiunilor agresive si neprofesionale, contrare regulilor si practicilor diplomatice, luate de catre personalul de securitate american impotriva echipei de protectie a ministrului Mevlut Cavusoglu", se arata intr-un comunicat al Ankara.Noua persoane au ajuns la spital in urma incaierarii, iar reprezentantii departamentului de Stat au condamnat in termeni duri incidentul din fata resedintei ambasadorului turc de la Washington.Autoritatile americane continua investigatia si au cerut colaborarea turcilor pentru identificarea bodyguarzilor implicati in ciocniri, dar nu este clar ce masuri s-ar putea lua impotriva acestora.Doi membri ai echipei de securitate turce i-au atacat chiar pe ofiterii americani, insarcinati cu protejarea delegatiei presedintelui Erdogan.Acestia au fost retinuti pentru scurt timp, iar autoritatile americane le-au confiscat armele inainte de a-i elibera pentru ca fac parte dintr-o misiune diplomatica din Statele Unite.Pana la difuzarea inregistrarii cu ciocnirile violente din fata resedintei ambasadorului turc, cei doi barbati plecasera deja din tara alaturi de anturajul presedintelui Erdogan.