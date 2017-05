Flynn va refuza citatia Senatului american in cazul ingerentei Rusiei in alegerile prezidentiale

Fostul consilier pe securitate nationala al Casei Albe, Michael Flynn, va refuza sa se conformeze citatiei Comitetului de Informatii al Senatului care investigheaza posibilele ingerente ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza Reuters.

Flynn va invoca cel de-al Cincilea Amendament impotriva auto-incriminarii, arata surse apropiate ale lui Flynn, citate de Assosiated Press, Wall Street Journal si Fox News.

Comitetul de Informatii al Senatului investigheaza daca a fost vreo implicare a Rusiei in campania prezidentiala a presedintelui Donald Trump.

Comitetul a cerut mai intai o serie de documente de la Flynn, intr-o scrisoare din 28 aprilie, dar acesta a refuzat sa coopereze.

Comunitatea americana de informatii a concluzionat ca Moscova a incercat sa influenteze alegerile din America in favoarea lui Trump. Rusia a negat orice implicare, iar Trump insista ca a castigat pe drept.

Flynn a fost fortat sa demisioneze in februarie, la mai putin de o luna de la angajare, pentru ca nu a reusit sa ascunda continutul conversatiilor sale cu Sergei Kislyak, ambasadorul rus in Statele Unite ale Americii, si pentru ca l-a indus in eroare pe vicepresedintele Mike Pence in legatura cu aceste convorbiri.

De altfel, potrivit Reuters, in ultimele 7 luni ale cursei prezidentiale, Flynn impreuna cu alti consilieri ai lui Trump au purtat cel putin de 18 ori discutii prin telefon sau e-mail.