Michel Barnier, unda verde din partea UE pentru demararea negocierilor privind Brexitul

"Astazi, am incheiat faza de pregatiri a acestei calatorii. Avem toate structurile pregatite precum si mandatul", a anuntat luni ministrul maltez al Afacerilor europene, Louis Grech, a carui tara asigura presedintia rotativa a UE, potrivit AFP."In ceea ce priveste UE, negocierile pot incepe", a rezumat Grech, intr-o conferinta de presa la Bruxelles."Suntem gata si bine pregatiti", a confirmat si Barnier, la aceeasi conferinta.Acum urmeaza negocierea conditiilor retragerii Marii Britanii. Ministrul insarcinat cu Brexitul, David Davis, a avertizat intr-un interviu pentru Sunday Times ca un refuz al celor 27 de a negocia un acord comercial atat timp cat Regatul nu accepta sa plateasca factura divortului risca sa provoace o "criza".Acesta a afirmat si ca nu se teme de lipsa totala a unui acord.Barnier a replicat insa sfatuind "toate lumea sa explice bine consecintele unui no deal".Acesta a avertizat de asemenea ca un acord comercial cu Londra este conditionat de prima etapa a negocierilor, care vizeaza iesirea din UE.Unul dintre cele mai delicate aspecte ale negocierilor este factura pe care o va plati Londra. Estimarile europenilor merg spre 60 de miliarde de euro.Pe langa acesta, raman de discutat aspectele legate de drepturile cetatenilor si noile granite exterioare ale UE, in special intre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord.Doar dupa rezolvarea acestor aspecte vor europenii sa treaca la discutarea viitoarei relatii cu Marea Britanie, potrivit principiului negocierilor "pe faze" cerut de UE.