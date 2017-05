Intalnire Vladimir Putin - Emmanuel Macron in 29 mai, la Paris / Pe agenda - Ucraina, Siria si terorismul

Potrivit Kremlinului, pe agenda discutiilor va figura si "dezvoltarea relatiilor franco-rusesti in domeniile politic, economic si comercial, cultural si umanitar".Vladimir Putin a salutat in 8 mai alegerea lui Macron, pledand pentru "depasirea neincrederii reciproce" dintre Franta si Rusia si unirea eforturilor pentru "asigurarea stabilitatii si securitatii internationale".Cei doi lideri au avut o prima discutie telefonica in 18 mai, la initiativa lui Vladimir Putin.Ambasadorul Rusiei in Franta, Alexandr Orlov, a apreciat recent ca cel mai "arzator" subiect este legat de Siria, in conditiile in care Macron "pare mai determinat decat Francois Hollande", potrivit AFP."Ne asteptam sa dea dovada de o mai mare autonomie de decizie decat Francois Hollande ramanand in acelasi timp in cadrul aliantelor traditionale ale Frantei", spunea acesta.Echipa de campanie a lui Emmanuel Macron si-a exprimat deschis neincrederea fata de Rusia, pe care a acuzat-o ca a facut demersuri impotriva candidatului sau.