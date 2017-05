VIDEO Premiera: Calatoria lui Trump la Tel Aviv, primul zbor direct dintre Arabia Saudita si Israel

Presedintele american Donald Trump a facut istorie, scrie AP, avand in vedere ca zborul acestuia de luni din Riad la Tel Aviv a fost primul zbor direct din Arabia Saudita in Israel.

Trump a aterizat luni pe aeroportul internaţional Ben-Gurion din Tel Aviv, pentru o vizita de doua zile a Israelului si a teritoriilor palestiniene.

Un purtator de cuvant al aeroportului international a spus ca nu stie sa fi aterizat vreodata in Israel un avion direct din Arabia Saudita.

Arabia Saudita nu recunoaste Israelul, iar cele doua state nu au relatii diplomatice. Nu exista zboruri directe intre cele doua tari.

Dupa ce Trump a aterizat in Tel Aviv, premierul Israelului Benjamin Netanyahu a spus: "sper ca intr-o zi un premier israelian sa poata zbura direct de la Tel Aviv la Riad".

Cum niciuna dintre tari nu este in pozitie sa ii dicteze lui Trump unde sa zboare, sosirea sa reflecta o relaxare a relatiilor dintre ele. Cele doua tari au dezvoltat relatii bazate pe preocuparile lor comune privind influenta din ce in ce mai mare a Iranului in regiune. Premierul israelian, Benjamin Netanhyahu, se lauda des cu cooperarea sa din "spatele cortinelor" cu tarile sunite moderate, despre care se crede ca includ Arabia Saudita si alte state din Golf.

Singurele zboruri directe din Israel in statele arabe sunt catre Egipt si Iordania, ambele avand semnate tratate de pace cu Israelul.