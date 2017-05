China si Rusia anunta un proiect comun pentru dezvoltarea unui avion lung-curier care sa concureze cu Boeing si Airbus

Compania publica Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) si rusii de la United Aircraft Corporation (UAC) au anuntat infiintarea unei companii mixte la Shanghai.Planurile pentru acest avion lung-curier au fost dezvaluite intr-o prima etapa in iunie anul trecut, in timpul unei vizite a presedintelui rus Vladimir Putin la Beijing. Presa chineza a vorbit atunci de un proiect cu costuri intre 13 si 20 de miliarde de dolari.China a depasit deja o etapa cheie in proiectul sau ambitios de a concura cu principalii producatori de avioane din lume la inceputul acestei luni, dupa decolarea reusita a avionului C919, un mediu-curier conceput de Comac.Acest avion cu 168 de locuri, construit pentru zboruri regionale, vine dupa aproape un deceniu de eforturi care au vizat reducerea dependentei de consortiul european Airbus si de gigantul aeronautic american Boeing.Airbus si Boeing domina piata chineza de avioane de linie, unde exista o cerere foarte puternica.Analistii, care recunosc ca C919 reprezinta o achizitie tehnica importanta pentru China, avertizeaza insa dificultatea de a concura cu Boeing si Airbus, care beneficiaza de o lunga experienta.Dar, in acest proiect, care se va numi, potrivit presei chineze, "929", Beijingul va avea ocazia de a lucra impreuna cu UAC, producatorul avioanelor de pasageri Suhoi sau Tupolev.Comunicatul Comac vorbeste de spre un avion cu 280 de pasageri si o raza de actiune de 12.000 kilometri (7.450 mile).Aceasta inseamna o concurenta directa cu Boeing 787 si Airbus 350.COMAC afirma anul trecut ca avionul ar putea efectua primul sau zbor in sapte ani.China ar urma sa devina prima piata a aviatiei in cativa ani.Potrivit estimarilor Airbus, China va avea nevoie de 6.000 de noi avioane in valoare totala de 945 miliarde de dolari in urmatoarele doua decenii. Boeing este si mai optimist, vorbind de comenzi de 1.000 de miliarde de dolari.