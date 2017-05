Trump in Israel: Exista o ”oportunitate rara” pentru pace

Presedintele american Donald Trump, ajuns luni in Israel, a spus ca pacea în orientul Mijlociu poate fi atinsă numai prin cooperare si ca este o "oportunitate rara" pentru pace relatează The Associated Press, potrivit News.ro.

”Nu există altă cale”, a subliniat el, într-o scurtă ceremonie, după ce a sosit pe aeroport.

De la învestire, în ianuarie, Trump s-a declarat optimist în legătură cu dorinşa de a-i ajuta pe israelieni şi palestinieni să să facă pace.

El se întâlneşte luni cu premierul Benjamin Netanyahu. Marţi, şeful statului american se întâlneşte cu omologul său palestinian Mahmoud Abbas.

Pe aeroport, Trump a îndemnat ambele părţi să profite de ”rara oportunitate” despre care apreciază că există în prezent, în administraţia sa, de a aduce securitate, stabilitate şi pace în regiune.

Premierul israelian l-a lăudat pe preşedintele american pentru ”claritatea şi convingerea” discursului pe care acesta l-a susţinut în Arabia Saudită duminică.

În acest discurs, Trump a îndemnat la luptă împotriva radicalismului islamist.

În discursul său de pe aeroport, Netanyahu a sibliniat că Israelul se află în prima linie a luptei împotriva terorismului de decenii.

El a salutat totodată îndemnul lui Trump la pace şi mâna pe care a întins-o în semn de pace ”tuturor vecinilor, inclusiv palestinienilor”.

Trump a aterizat pe aeroportul internaţional din Tel Aviv şi a fost întâmpinat de pmologul său israelian, premier şi soţiile lor la coborârea din Air Force One.

Mergând pe covorul roşu, înainte să fie cântate imnurile naţionale, Trump l-a întrebat pe Netanyahu ”care este protocolul?”.

Premierul israelian a ridicat mâinile în sus şi i-a răspuns ”cine ştie?”.