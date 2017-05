Turcia: Doi profesori care erau in greva foamei de 75 de zile au fost arestati

Nuriye Gulmen, profesoara universitara, si Semih Ozakca, profesor de scoala elementara, au fost demisi in cadrul vastei campanii de epurari care a urmat puciului ratat din iulie, pentru organizarea caruia Ankara il acuza pe predicatorul Fethullah Gulen, care traieste in SUA. Acesta neaga orice implicare.In urma cu 75 de zile, cei doi au intrat in greva foamei, dupa ce manifestasera peste 100 de zile pentru a-si recupera posturile.Luni dimineata, ei au fost arestat, pe baza unor mandate emise in weekend, potrivit televiziunii NTV. Acuzatiile la adresa lor nu au fost inca anuntate.Sotia lui Ozakca si avocatii celor doi profesori, care au incercat sa se opuna arestarii, au fost si ei retinuti.Un deputat al partidului de opozitie CHP, Necati Yilmaz, crede ca cei doi profesori au fost arestati pentru a evita un eventual deces in urma grevei foamei care ar fi putut declansa "noi proteste similare celor de la Gezi".El a facut aluzie la evacuarea cu ajutorul armatei, in 31 mai 2013, a mai multor sute de profesori care protestau in parcul Gezi in apropiere de piata Taksim din Istanbul, fata de un proiect de amenajare urbana si care a declansat o miscare de contestare impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan.Dupa lovitura ratata de stat, peste 46.000 de oameni, in special politisti, magistrati si profesori, au fost inchisi si peste 100.000 demisi sau suspendati din functii.