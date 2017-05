Doua scoli au fost construite si inca una este in curs de realizare in Nepal, din fonduri donate de romani

Cele doua scoli au fost reconstruite, pe locul celor total distruse de cutremur, in zone izo-late si defavorizate, si gazduiesc acum peste 150 de copii de gradinita si clase primare."De ziua mea, in urma cu doi ani, dupa ce am supravietuit mai intai cutremurului si apoi avalansei de pe Everest, am avut o mare dorinta: impreuna sa recladim speranta si sa readucem bucuria in ochii copiilor din Nepal. Astazi, doi ani mai tarziu, tot de ziua mea, se inchide cercul. Trei scoli construite de la zero si o sansa noua pentru sute de copii. Ma inclin in fata voastra!", scrie Alex Gavan pe blogul sau persona l.Toate cele trei scoli au cate opt clase fiecare si sunt construite dupa un proiect standard aprobat de Guvernul nepalez.Prima scoala construita se afla la 135 de kilometri de capitala Kathmandu, in localitatea Satdobato din districtul Gorkha, foarte aproape de epicentrul cutremurului, in zona varfului Manaslu (8156 m).Sursa foto: Alex GavanPotrivit alexgavan.ro , aici invata deja 41 de copii, majoritatea fiind din casta dalitilor, considerata de neatins.A doua scoala se afla la 190 de kilometri de capitala Kathmandu, in satul Tekanpur, districtul Okhaldunga. Aici invata 111 copii. Cei mai multi sunt etnici rai, tamang si serpa.Sursa foto: Alex GavanInitial, costul estimat pentru fiecare scoala se ridica la suma de 51.000 de euro. Datorita unui curs fluctuant euro-dolari-rupii nepaleze si a modului in care au fost gestionate lucrarile, costurile au fost considerabil mai mici, facandu-se o economie de 34.325,72 de euro.Astfel, organizatia Karuna-Shechen a ajuns la concluzia ca fondurile adunate in cadrul campaniei "Bucurie pentru Nepal" permit constructia unei noi scoli de opt clase, in zona muntelui sfant Gaurishankar (7.181 m), in satul Lakaiguan, la 170 de kilometri de Kathmandu. Scoala este ridicata acum in proportie de 70% si va gazdui peste 100 de copii cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani.Abandonul scolar este una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunta Nepalul, principalele cauze fiind saracia, conditiile precare din scoli, accesul dificil si nivelul scazut de educatie al adultilor.Mai mult, cutremurul de magnitudine 7,9 pe scara Richter din 2015 a distrus peste 5.000 de scoli, punand aproape un milion de copii in situatia de a nu isi putea continua educatia.Citeste mai mult pe alexgavan.ro