Facebook Files - Regulile gigantului online in privinta sexului, terorismului si violentei, dezvaluite de Guardian

Regulamentul intern al retelei de socializare Facebook referitor la o serie de chestiuni sensibile, precum sex, terorism si violenta, a fost dezvaluit, duminica seara, intr-o ancheta publicata de cotidianul britanic The Guardian si preluata de News.ro.

Aceste politici interne ii ghideaza pe moderatorii de pe Facebook in privinta alegerii continuturilor care pot fi autorizate spre a fi publicate online.

Regulile secrete ale Facebook si ghidul de practici utilizat pentru a decide continuturile pe care cei peste 2 miliarde de utilizatori au voie sa le publice pe aceasta retea de socializare au fost dezvaluite pentru prima data in urma unei anchete a cotidianului The Guardian. Aceste dezvaluiri vor genera cel mai probabil dezbateri aprinse despre rolul si etica profesionala a companiei americane, afirma jurnalistii britanici.

Reporterii si editorii de la The Guardian au citit peste 100 de manuale de pregatire a angajatilor Facebook, foi de calcul si organigrame, care ofera o serie de dezvaluiri fara precedent despre metodele pe care Facebook le-a folosit pentru a modera continuturile online asociate unor chestiuni precum violenta, discursurile ce incita la ura, terorismul, pornografia, rasismul si automutilarea.

Exista politici de moderare chiar si in privinta competitiilor sportive trucate si a canibalismului.

Acest dosar de ancheta al publicatiei The Guardian, denumit "The Facebook Files" ("Dosarele Facebook"), a fost realizat intr-o perioada in care compania americana se afla sub o presiune politica uriasa in Europa si in Statele Unite.

Regulamentul intern al Facebook reflecta dificultatile pe care le intampina managerii companiei atunci cand trebuie sa reactioneze la o serie de provocari noi, precum conceptul "revenge porn" ("porno din razbunare"), dar si dificultatile moderatorilor, care spun ca sunt coplesiti de volumul de munca - ceea ce inseamna ca, adeseori, ei au la dispozitie "doar 10 secunde" pentru a lua o decizie in privinta unui continut publicat pe retea.

"Facebook nu poate sa pastreze controlul asupra continuturilor sale. A devenit prea mare, a crescut prea mult si prea repede", a dezvaluit o sursa.

Multi dintre moderatori s-au declarat ingrijorati in legatura cu inconsecventa si natura particulara a unora dintre politicile companiei. Cele referitoare la continuturile sexuale, de exemplu, sunt cele mai complexe si mai derutante.

Un document intern afirma ca Facebook revizuieste peste 6,5 milioane de rapoarte pe saptamana despre potentiale conturi false - cunoscute sub acronimul FNRP (fake, not real people / fals, nu e o persoana reala).

Folosind mii de slide-uri si fotografii, Facebook a implementat un ghid de reguli care ingrijoreaza multe persoane, care spun ca reteaua de socializare este de acum inainte un publisher si trebuie sa depuna eforturi mai mari pentru a elimina continuturile ce incita la ura, intimidante si violente.

Acest regulament intern ar putea sa ii alarmeze si pe avocatii cauzei libertatii de exprimare, care sunt ingrijorati de rolul de facto pe care Facebook il detine, riscand sa devina cel mai mare cenzor din lume.

Ambele tabere vor cere cel mai probabil o mai mare transparenta, noteaza The Guardian.

Jurnalistii acestui cotidian britanic au putut sa analizeze documentele furnizate moderatorilor Facebook pe parcursul ultimului an.

In urma parcurgerii acelor documente, ei au ajuns la urmatoarele concluzii:

Remarci precum "Cineva l-a impuscat pe Trump" ar trebui sa fie sterse, deoarece, in calitatea lui de sef al statului, Donald Trump intra in categoria persoanelor protejate.

Sunt insa permise afirmatii precum "Pentru a rupe gatul unei tarfe, asigura-te ca toata presiunea e plasata pe mijlocul gatului ei" si "du-te dracului si mori" - deoarece aceste fraze nu sunt considerate amenintari credibile.

Videoclipuri cu morti violente - desi sunt marcate si incluse in categoria continuturilor deranjante, ele nu sunt intotdeauna sterse, deoarece pot sa contribuie la cresterea gradului de constientizare in randul publicului asupra unor chestiuni precum maladiile mintale.

Unele fotografii ce prezinta abuzuri fizice non-sexuale si intimidarea sau agresarea copiilor - nu trebuie sa fie sterse sau "modificate" decat in cazul in care contin elemente sadice sau dau impresia ca sarbatoresc acel moment.

Fotografii cu abuzuri asupra animalelor pot fi distribuite - doar imaginile extrem de suparatoare pot fi marcate in categoria "deranjante".

Toate creatiile artistice "handmade" ce arata nuditate si raporturi sexuale sunt permise, insa creatiile artistice realizate digital ce arata activitati sexuale nu sunt permise.

Videoclipurile ce prezinta avorturi sunt permise, atat timp cat ele nu contin nuditate.

Facebook va permite utilizatorilor sa distribuie in livestream tentative de automutilare, deoarece platforma "nu doreste sa cenzureze sau sa pedepseasca oamenii aflati deja in suferinta".

Orice persoana care are peste 100.000 de followers pe aceasta retea de socializare este desemnata "persoana publica" - fapt care neaga acestor utilizatori dreptul la intreaga protectie oferita persoanelor private.

Alte tipuri de remarci care sunt permise pe Facebook, conform acestor documente dezvaluite de The Guardian: "Fetita trebuie sa tina secret acest lucru inainte ca taticul sa ii sparga fata" si "Sper ca cineva te va ucide". Aceste amenintari sunt considerate ori generale, ori necredibile.

In unul dintre documente, Facebook recunoaste ca "oamenii folosesc un limbaj violent pentru a-si exprima frustrarea online" si considera ca "este neprimejdios ca ei sa faca acest lucru" pe site.

"Acei utilizatori simt ca problema nu se va intoarce impotriva lor si se simt indiferenti fata de persoana pe care o ameninta, din cauza lipsei de empatie creata de comunicarea pe astfel de dispozitive, in opozitie cu situatiile in care oamenii se afla fata in fata", se afirma in acel document al companiei americane.