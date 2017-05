Kim Jong Un anunta ca racheta Pukguksong-2 este fiabila si poate fi produsa in serie. FOTOGALERIE de la lansarea de duminica

Liderul coreean Kim Jong Un a supravegheat testul rachetei Pukguksong-2, care a confirmat ca dispune de o ghidare fiabila a focosului in treapta finala si de un motor cu combustibil solid functional, a scris agentia de stat KCNA.Potrivit acesteia, Kim a spus ca Pukguksong-2 indeplineste toate specificatiile tehnice necesare asa ca ar trebui produsa in masa si furnizata unitatii de razboi strategic a armatei nord-coreene.“Vazand imaginile cu pamantul trimise in timp real de camera montata pe racheta balistica, liderul suprem Kim Jong Un a spus ca este un sentiment extraordinar sa te uiti la pamant de pe racheta pe care am lansat-o si ca intreaga lume este frumoasa”, potrivit KCNA.