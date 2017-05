Donald Trump este asteptat in Israel, pe fondul unor masuri de securitate sporite

Dl. Trump va purta discutii atat cu liderii israelieni, cat si cu cei palestinieni in cursul vizitei sale de doua zile.Presedintele a numit un acord de pace israeliano-palestinian "ultima intelegere", dar a fost vag in ceea ce priveste forma pe care ar trebui sa o aiba acordul.El a spus ca prefera sa lase ambele parti sa decida intre ele in discutii directe.La un summit de la Riyad, duminica, Donald Trump a cerut liderilor arabi si musulmani sa preia conducerea in lupta impotriva militantilor islamisti, indemnandu-i sa-i "scoata de pe acest pamant".El a criticat dur Iranul, spunand ca "a alimentat conflictul intre secte si teroarea" in regiune de zeci de ani.De asemenea, dl. Trump a declarat din nou ca pacea dintre israelieni si palestinieni este posibila.Presedintele american este considerat mai degraba, ca sprijina considerabil Israelul decat predecesorul sau, Barack Obama.Peste 10 000 de politisti vor fi desfasurati in Ierusalim in timpul vizitei de 28 de ore a liderului de la Casa Alba, cu unitati ce vor include agenti in civil, politisti de frontiera si brigazi antiteroriste.