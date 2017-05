Coreea de Nord confirma ca a lansat "cu succes" o racheta balistica

Armata sud-coreeana anuntase duminica dimineata ca Phenianul a lansat o racheta de un tip inca neidentificat ce a zburat pe o distanta de 500 de kilometri, atingand o altitudine de circa 560 km. Casa Alba a confirmat ulterior ca a fost vorba despre o racheta balistica cu raza medie.Coreea de Nord a mai lansat duminica trecuta o racheta balistica, sfidand apelurile internationale contra programului sau de inarmare. Racheta a zburat 700 de kilometri si atins o altitudine de peste 2.000 de kilometri, cifre mai mari decat in cazul rachetei cu raza intermediara pe care Coreea de Nord a testat-o cu succes in februarie in aceeasi regiune Kusong.Programul de rachete al Coreii de Nord progreseaza mai rapid decat se estima a spus un ministru de la Seul marti, la cateva ore dupa ce Consiliul de Securitate al ONU a cerut Phenianului sa opreasca toate testele nucleare si cu rachete, condamnand lansarea de duminica trecuta.Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a declarat vineri ca orice solutie militara la criza din Coreea de Nord ar fi "tragica la o scara incredibila", iar Washington lucreaza la nivel international pentru a gasi o solutie diplomatica.