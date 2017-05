Enes Kanter, baschetbalistul turc care nu a fost lasat sa intre sambata in Romania, a revenit in Statele Unite

Baschetbalistul turc a scris, pe contul sau de Twitter, mesajul "Cea mai frumoasa tara din lume. Statele Unite ale Americii", insotit de o fotografie a sa pe aeroportul din New York sub un panou pe care scria "Bun venit in Statele Unite ale Americii!"Enes Kanter, jucatorul din NBA sosit in Romania pentru o serie de activitati sociale si sportive, a fost blocat sambata pe Aeroportul Otopeni mai multe ore si nu a fost lasat sa intre in tara pe motiv de anulare a pasaportului de catre autoritatile turce.Acestea sustin, inca de anul trecut, ca acesta are legaturi cu clericul Fethullah Gullen, acuzat de Ankara ca ar fi in spatele puciului esuat de anul trecut.Kanter a plecat spre Statele Unite, via Londra, dupa cateva ore petrecute pe Otopeni. Kanter nu are cetatenie americana, dar are cartea verde care ii da dreptul de rezidenta si munca in SUA.Romania trebuia sa fie a 8-a tara din cadrul turneului global Enes Kanter Light Foundation, acesta vizitand tari precum Coreea, Thailanda, Indonezia. Presa internationala a scris pe larg despre problemele pe care le-a avut sambata baschetbalistul.Media mentioneaza faptul ca baschetbalistul este un sustinator al lui Fethullah Gulen si un critic al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, un site din Turcia numindu-l pe sportiv "fiul spiritual al lui Gulen". Kanter a anuntat ca va sustine o conferinta de presa la New York, transmite News.ro.Romania a respectat decizia Turciei, care a anulat pasaportul baschetbalistului Enes Kanter, astfel incat nu a putut permite accesul acestuia pe teritoriul tarii, a declarat duminica ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, pentru News.ro.