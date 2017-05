Momentul in care fetita este trasa in apa

In zonele cu fauna salbatica exista numeroase semne care avertizeaza vizitatorii sa nu hraneasca animalele salbatice, sub nicio forma, dar v-ati intrebat vreodata de ce?In videoclipul de mai jos a fost surprinsa scena in care un leu de mare trage in apa o fetita, dupa ce aceasta l-a hranit in repetate randuri.Din fericire, fetita a fost salvata rapid.