Casa Alba sustine ca presedintele voia sa imbunatateasca cooperarea, atunci cand a explicat demiterea lui Comey lui Lavrov si Kisliak

"Esenta conversatiei este ca presedintele simtea ca este impiedicat in capacitatea sa de a gasi zone comune de cooperare cu rusii, tocmai pentru ca s-a scris atat in presa", a explicat consilierul pentru securitate H.R. McMaster.De asemenea, secretarul de stat a explicat ca miliardarul republican incerca sa le transmita rusilor ca "nu urma sa fie distras de toate problemele de acasa, care ne afecteaza pe noi domestic".Tillerson si McMaster au fost amandoi prezenti pe 10 mai la Casa Alba, atunci cand presedintele Trump l-a primit pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, precum si pe ambasadorul rus de la Washington, Serghei Kisliak, in Biroul Oval.Mai multi oficiali au dezvaluit ca presedintele american a discutat cu diplomatii rusi inclusiv despre demiterea lui James Comey de la conducerea FBI.Jurnalistii NY Times au relatat vineri noaptea ca presedintele rus le-a spus diplomatilor rusi ca estituirea directorului FBI l-a eliberat de o "mare presiune", catalogandu-l drept "nebun" pe James Comey."Tocmai l-am destituit pe directorul FBI. Era nebun, un nebun. M-am confruntat cu o mare presiune din cauza Rusiei. A fost inlaturata. Eu nu sunt anchetat", le-a dat asigurari Donald Trump.Insa, Serghei Lavrov a dezmintit ca o asemenea discutie a avut loc in Biroul Oval.Lavrov s-a intalnit pe 10 mai la Casa Alba cu presedintele Donald Trump, la doar cateva ore dupa demiterea neasteptata a lui James Comey de la conducerea FBI.Intalnirea a starnit controverse, in special din cauza participarii ambasadorului rus de la Washington, Serghei Kisliak, care este suspectat ca actioneaza ca spion al Moscovei.Reprezentantii Casei Albe s-au declarat furiosi dupa ce presa rusa a publicat fotografii cu Donald Trump, Serghei Lavrov si Serghei Kisliak zambind in Biroul Oval.