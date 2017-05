Elvetienii au hotarat, prin referendum, sa renunte la energia nucleara

Elvetienii au decis, duminica, sa renunte complet la energia nucleara. 58,2% dintre participantii la un referendum desfasurat duminica au votat in favoarea unei legi ce interzice constructia de noi centrale atomoelectrice si sustine energia verde, precum si diminuarea consumului energetic, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Rezultatele finale arata ca prezenta la vot a fost de 42,3%, procent situat in media participarii la consultarile populare din ultimii doi ani, elvetienii fiind chemati de cateva ori pe an la referendumuri pe teme dintre cele mai diverse.

Referendumul de duminica a fost rezultatul unui indelungat proces inceput dupa accidentul nuclear produs in martie 2011 la Fukushima si care a fost urmat de un puternic tsunami. La cateva saptamani dupa acea catastrofa, Elvetia a decis ca pe termen lung sa renunte la energia nucleara, dar legea in acest sens a fost votata de parlament abia in septembrie 2016.

Elvetia are in prezent patru centrale nucleare ce produc aproximativ o treime din necesarul de energie al tarii. Executivul de la Berna a anuntat inchiderea progresiva a acestora pana in anul 2034, dar a subliniat ca aceasta data este doar teoretica.

In paralel cu renuntarea la energia nucleara, Elvetia va implementa in etape, pana in anul 2050, o noua strategie energetica bazata pe sustinerea energiilor regenerabile.