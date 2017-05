O voluntara germana ucisa si o finlandeza rapita dintr-o pensiune internationala a organizatiei Operation Mercy din Kabul

Nicio grupare nu a revendicat pana in acest moment atacul asupra pensiunii Operation Mercy.Insa, acest atac armat este un nou semn al violentelor care par sa tulbure intreaga tara, dupa uciderea a 20 de politisti afgani intr-un atac al luptatorilor talibani asupra avanpost din provincia sudica Zabul.Talibanii si-au intensificat in ultimele saptamani insurgenta, prin lansarea asa-numitei ofensive de primavara in Afganistan."O finlandeza a fost rapita dintr-un district al politiei la ora 23.30. O germanca si un gardian afgan au fost ucisi", a anuntat purtatorul de cuvant al ministerului de Interne, Najib Danish.Intre timp, diplomatii suedezi au confirmat rapirea unei femei din Finlanda."In acest moment, identitatea rapitoriloe este necunoscuta. Finlanda cere eliberarea imediata a persoanei rapite", se arata intr-un comunicat transmis de ministerul finlandez de Externe.Operation Mercy este o organizatie caritabila cunoscuta pentru activitatile desfasurate in colaborare cu anumite comunitati afgane pentru a reduce mortalitatea infantila si pentru emanciparea femeilor.Rapirea cetatenilor straini este din ce in ce mai intalnita, dar afganii sunt si mai vulnerabili in fata unei asemenea amenintari.Kabul este plin de organizatii de crima organizata, care pun la cale asemenea rapiri pentru a obtine recompense financiare. Printre victime se numara in special cetateni straini sau localnici bogati, care ajung uneori in mana unor grupari militante din Afganistan.