Egiptul a dat in atentia magistraturii militare din țară 48 de persoane pentru presupusa implicare în trei atentate cu bomba in biserici, acestea fiind acuzate că s-au alăturat Statului Islamic, relateaza Reuters.

Minoritatea crestina a Egiptului a fost atacata in ultimele luni. Doua atentate cu bomba in in biserici din Alexandria si Tanta au ucis mai mult de 45 de persoane in aprilie, la cateva luni dupa bombardamentul din apropierea Catedralei copta din Cairo care a ucis cel putin 25 de persoane.

Statul Islamic si-a asumat responsabilitatea pentru toate cele trei atacuri.

Procurorul Nabil Sadek a explicat, duminică, că unii dintre suspecți dețineau funcții de conducere în Statul Islamic și au format celule în Cairo și în provincia sudică Qena pentru a efectua atacurile bisericești.