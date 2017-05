Donald Trump incearca sa ii faca pe musulmani aliati in lupta impotriva terorismului

Presedintele Donald Trump va incerca sa clarifice, duminica, in cadrul unui discurs in Arabia Saudita, faptul ca Statele Unite nu se afla in razboi cu Islamul, potrivit unui comunicat transmis de Casa Alba. Totodata, acesta va defini lupta impotriva gruparilor teroriste ca pe o "batalie intre bine si rau", relateaza CNN Plecand de la retorica islamofoba pe care a folosit-o uneori in timpul campaniei, Trump va vorbi impotriva ideologiei politice militante a "extremismului islamist", potrivit extraselor discursului emis de Casa Alba.Trump va incerca sa transmita semnale ca face diferenta intre islam si ideologia care alimenteaza grupuri teroriste precum ISIS. "Aceasta nu este o batalie intre diferite religii, secte diferite sau civilizatii diferite", spune Trump, potrivit remarcilor pregatite. "Aceasta este o batalie intre criminalii barbari care incearca sa elimine viata si oameni decenti de toate religiile care incearca sa o protejeze. Aceasta este o lupta intre bine si rau".Prin acest discurs, Trump vizeaza sa restabileasca relatia cu lumea musulmana, dupa ce a facut o serie de remarci islamofobe in campanie prezidentiala si a cerut interzicerea accesului musulmanilor in Statele Unite.Trump a incercat sa accelereze lupta impotriva ISIS in Irak si Siria si da semnale ca intelege ca are nevoie de o relatie mai constructiva cu tarile musulmane, in special cu cele din Orientul Mijlociu, daca spera sa reuseasca in scopul declarat de a distruge ISIS si alte grupari teroriste.