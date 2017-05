Procurorii francezi investigheaza vanzarea submarinelor DCNS in Brazilia

Ancheta, inceputa in octombrie anul trecut, se refera la potentiala "coruptie a functionarilor straini" si este legata de o ancheta braziliana numita Lava Jato sau Car Wash, initiata in 2015 pentru a investiga presupusa mituire a sute de politicieni si figuri publice, relatat sursa citata fara a mentiona sursele. DCNS a declarat ca nu poate confirma deschiderea unei anchete franceze si a negat implicarea in investigatia braziliana."Nu avem nimic de-a face cu cazul Lava Jato. DCNS respecta cu strictete regulile legii din intreaga lume", a declarat un purtator de cuvant pentru Reuters.Procuratura financiara franceza nu a raspuns imediat solicitarii de informatii ale Reuters.Ziarul Folha din Sao Paolo a raportat in 2015 ca politia federala braziliana investiga potentiale nereguli in programul militar de construire a unui submarin alimentat cu energie nucleara in parteneriat cu Franta pana in 2023.Ziarul nu a spus daca DCNS, care este detinuta in proportie de 62% de statul francez si 35% de grupul francez de aparare electronica Thales SA, a fost investigata.